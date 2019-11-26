В районе Золотого СММ ОБСЕ начала проверять разведение сил

26 ноября, 2019, 18:23

В штабе Объединенных сил сообщили о ситуации на участках разведения

Об этом сообщает штаб ООС.

На участке разведения №1 (Станица Луганская), на КПВВ и возле моста работают сотрудники Красного Креста по оказанию помощи населению. ГСЧС Украины провело техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста.

Предварительно согласована дата разборки временного мостового перехода - на начало декабря.

Сегодня, в 12:00, на участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, началась верификация СММ ОБСЕ результатов выполненных обязательств по разведению сил и средств. В целом, сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 43,52 гектара территории, изъято 79 взрывоопасных предметов, демонтировано 6 блиндажей и 3 вспомогательных сооружения.

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, силами и средствами ГСЧС Украины проведены разборки 2 вспомогательных сооружений. Изъяты 4 взрывоопасных предмета.