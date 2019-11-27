В Москве неизвестные напали на расследователя трагедии МН17
Об этом он сообщил в Facebook.
Левиев сообщил, что неизвестный напал на него, когда он возвращался домой.
"Далее провал памяти и следующее, что уже помню, - как захожу домой весь в зеленке и с головой, которая гудит", - написал он.
Он получил удары в челюсть и легкие травмы после падения. Левиев связывает нападение с недавним эфиром на телеканале, на котором он показал видео нападений на себя.
По данным УНИАН, Руслан Левиев вместе с Conflict Intelligence Team ведут расследование обстоятельств сбивания малайзийского "Боинга". Именно команда CIT помогла расследователям Bellingcat найти фотографии, которые доказывают, что "Бук", из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й бригаде ПВО России, дислоцированной в Курской области.
- Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс считает, что обнародованные разговоры главарей "ДНР" с российскими чиновниками подтверждают управление Россией боевиками на Донбассе.
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