В Москве неизвестные напали на расследователя трагедии МН17

27 ноября, 2019, 17:55

Неизвестные совершили нападение на Руслана Левиева, который занимается расследованием трагедии МН17 и входит в состав Conflict Intelligence Team (CIT)

Об этом он сообщил в Facebook.

Левиев сообщил, что неизвестный напал на него, когда он возвращался домой.

"Далее провал памяти и следующее, что уже помню, - как захожу домой весь в зеленке и с головой, которая гудит", - написал он.

Он получил удары в челюсть и легкие травмы после падения. Левиев связывает нападение с недавним эфиром на телеканале, на котором он показал видео нападений на себя.

По данным УНИАН, Руслан Левиев вместе с Conflict Intelligence Team ведут расследование обстоятельств сбивания малайзийского "Боинга". Именно команда CIT помогла расследователям Bellingcat найти фотографии, которые доказывают, что "Бук", из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й бригаде ПВО России, дислоцированной в Курской области.