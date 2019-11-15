 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМН17: Новые данные по делу подтверждают, что Кремль контролировал боевиков - Bellingcat

МН17: Новые данные по делу подтверждают, что Кремль контролировал боевиков - Bellingcat

Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс считает, что обнародованные разговоры главарей "ДНР" с российскими чиновниками подтверждают управление Россией боевиками на Донбассе

Об этом сообщает Укринформ.

"Эта информация является чрезвычайно важной и свидетельствует о непосредственном управлении Кремлем боевиками в Украине. Это еще одно подтверждение того, что сепаратисты в Украине на самом деле контролировались со стороны Кремля. Это также дает нам много потенциальных возможностей для дальнейших действий и поиска, и мы, конечно, будем публиковать еще больше отчетов о MH17 на основе этих последних сообщений", - сказал Хиггинс.

Совместная следственная группа (JIT) проанализировала показания свидетелей и считает, что отношения между чиновниками РФ и главарями "ДНР" были "более тесными" и выходили за пределы военной поддержки.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать