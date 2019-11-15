МН17: Новые данные по делу подтверждают, что Кремль контролировал боевиков - Bellingcat

15 ноября, 2019, 20:56

Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс считает, что обнародованные разговоры главарей "ДНР" с российскими чиновниками подтверждают управление Россией боевиками на Донбассе

Об этом сообщает Укринформ.

"Эта информация является чрезвычайно важной и свидетельствует о непосредственном управлении Кремлем боевиками в Украине. Это еще одно подтверждение того, что сепаратисты в Украине на самом деле контролировались со стороны Кремля. Это также дает нам много потенциальных возможностей для дальнейших действий и поиска, и мы, конечно, будем публиковать еще больше отчетов о MH17 на основе этих последних сообщений", - сказал Хиггинс.

Совместная следственная группа (JIT) проанализировала показания свидетелей и считает, что отношения между чиновниками РФ и главарями "ДНР" были "более тесными" и выходили за пределы военной поддержки.