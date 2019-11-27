В Госдепе США призвали ввести санкции против ППК "Вагнера"
Об этом сообщает пресс-служба Госдепа .
Шенкер отметил, что военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности.
"Соединенные Штаты привержены обеспечению спокойного и процветающего будущего для жителей Ливии. Чтобы оно стало реальностью, нам нужны настоящие обязательства со стороны внешних действующих лиц, чтобы прекратить разжигание насилия. В частности, военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности", - заявил Шенкер.
Шенкера попросили объяснить, что он имеет в виду, говоря о российском военном вмешательстве.
"Это то, о чем мы говорим в течение какого-то времени, это российские регулярные войска и бойцы (частной военной компании, - ред.)" Вагнера ", которые дислоцируются в большом количестве на местах для поддержки Ливийской национальной армии (возглавляемой Халифой Хафтаром - ред. ). Мы считаем, что это невероятно дестабилизирует ситуацию ", - заявил он.
Вашингтон, по словам Шенкера, призывает ввести санкции в отношении ППК "Вагнера".
Напомним, в начале сентября агентство Bloomberg писало, что в Ливии, где продолжается военное противостояние правительства страны и отрядов генерала Халифы Хафтара, прибыли около сотни российских наемников.
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