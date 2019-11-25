США возобновили операции в Сирии против "ИГ"

25 ноября, 2019, 18:08

Военнослужащие США возобновили масштабную антитеррористическую миссию против террористов "Исламского государства" в северной Сирии

Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщает издание, 22 ноября американские солдаты и сотни сирийских курдских бойцов воссоединились, чтобы провести крупномасштабную миссию по уничтожению и захвату боевиков "ИГ" в провинции Дейр-эс-Зор, примерно в 190 км к югу от турецкой границы.

"В течение следующих дней и недель темп операций против против остатков ИГИЛа будет расти", - заявил командующий Центральным командованием вооруженных сил генерал Кеннет Маккензи.

Ранее сообщалось, что в Сирии вспыхнули бои между курдами и турецкой армией за город Айн-Исса.