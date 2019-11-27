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Espreso.tvОбществоС 1 апреля больницы станут более автономными, - Гончарук

С 1 апреля больницы станут более автономными, - Гончарук


фото: КМУ
Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что реформы заложены в бюджет и анонсировал первые изменения с 1 апреля

О деталях новых этапов медреформы премьер-министр рассказал на своем брифинге по результатам заседания правительства, передает Eспресо.TV.

Гончарук отчитался о 20 принятых документах, которые дадут свет реформе. По словам премьера, 1 апреля 2020 года запустят программу медицинских гарантий.

"С 1 апреля у нас меняется подход к финансированию системы охраны здоровля. Это означает, что больницы станут автономными, фактически главные врачи будут более свободными в распоряжении средствами, это позволит им более эффективно управлять ресурсами, закупками медоборудования", - пояснил глава правительства.

Гончарук добавил, что такие медицинские услуги, как помощь при инфаркте, инсульте или родах будут полностью финансироваться государством. Государство будет платить за конкретную услугу, которую предоставляет больница, и премьер считает, что такая система поможет в установлении автономности больниц.

Также премьер анонсировал введение новой системы финансирования заработных плат медработникам. Гончарук утверждает, что она была испытана на Полтавской области в этом году и подопытная область оказалась единственной без задолженности по зарплатам врачам.

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