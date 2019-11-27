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Espreso.tvОбществоПравительство утвердило страховую цену на газ

Правительство утвердило страховую цену на газ

Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ, которая будет действовать даже в случае, если цены на газ вырастут из-за отсутствия транзита российского газа

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука в телеграмме.

"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ".

Это означает, что цена на газ в платежках будет из расчета 8 грн/кб м. на весь отопительный период. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние 2 года", - пояснили в правительстве.

Там отметили, что переход на программу - добровольный. Отказаться от участия в ней также будет возможным.

"Газа хватит, сегодня у нас рекордные запасы в хранилищах - 21,7 млрд м куб.", - добавили в пресс служба.

 
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