Правительство утвердило страховую цену на газ
27 ноября, 2019, 15:51
Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ, которая будет действовать даже в случае, если цены на газ вырастут из-за отсутствия транзита российского газа
Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука в телеграмме.
"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ".
Это означает, что цена на газ в платежках будет из расчета 8 грн/кб м. на весь отопительный период. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние 2 года", - пояснили в правительстве.
Там отметили, что переход на программу - добровольный. Отказаться от участия в ней также будет возможным.
"Газа хватит, сегодня у нас рекордные запасы в хранилищах - 21,7 млрд м куб.", - добавили в пресс служба.
- Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин планирует утвердить страховую цену на газ для населения в размере около 7 тыс грн за тысячу кубометров (с НДС и без учета транспортировки) с 1 января 2020 года.
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