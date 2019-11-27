Российского олигарха Дерипаску лишили кипрского гражданства, - СМИ

27 ноября, 2019, 12:21

Российского олигарха Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на кипрскую газету Politis.

"Российский бизнесмен Олег Дерипаска оказался среди 26 человек, лишенных кипрского гражданства", - говорится в сообщении.

По данным газеты, гражданство Кипра также отозвали у сына и дочери Дерипаски. Сообщается, что среди тех, кто потерял гражданство Кипра, есть еще двое российских бизнесменов.

Ранее этой осенью агентство Bloomberg сообщало, что кипрские власти начали процедуру лишения гражданства 26 человек, в том числе девять россиян. Также процедуру начали относительно восьми камбоджийцев, пятерых китайцев, двух кенийцев, одного иранца и один малайзийца. Все они получили гражданство Кипра через программу инвестиций в экономику страны.

Среди тех, у кого планируют отозвать гражданство - китайско-малазийский финансист Джо Лоу, находится в розыске. По данным СМИ, помощь в получении гражданства ему оказывал архиепископ Кипрский. Лоу, по данным следствия, является одним из главных организаторов скандального похищения средств из предназначенного для помощи малайзийским гражданам фонда 1MDB.

Как сообщалось, в мае 2018 года Дерипаску внесли в список санкций СНБО, запретили въезд в Украину, заблокировали активы на ее территории и запретили выводить из них деньги. В перечень попали три предприятия, которые "противодействуют Украины, обеспечивают военную составляющую поставки в вооруженные силы Российской Федерации". Среди них московский офис "Русала".