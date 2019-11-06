Кипр отзывает гражданство у 26 обладателей "золотых паспортов"

6 ноября, 2019, 18:21

Власти Кипра решили отозвать гражданство у 26 иностранцев, получивших так называемые золотые паспорта в обмен на инвестиции в кипрскую экономику

Об этом сообщает Reuters.

Получение гражданства после скандала с "золотыми паспортами" будет усилена.

"Сегодня Кабинет министров подтвердил приверженность правительства строгому соблюдению условий инвестиционной программы Кипра", - заявил министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис.

Глава МВД Кипра не раскрыл национальности или лица иностранцев, чье кипрское гражданство будет отозвано. По данным кипрских источников Reuters, в эту группу входят девять россиян, восемь камбоджийцев, пять граждан Китая, два кенийца, один малайзиец и один иранец.

Скандал вокруг кипрского гражданства за инвестиции вспыхнул после расследования Reuters, в котором раскрыли схему получения "золотых паспортов". Среди владельцев кипрских паспортов называют окружение премьер-министра Камбоджи Хун Сена.

По данным кипрской газеты Politis, малазийский финансист Лоу таек Джо, которого обвиняют в хищении нескольких миллиардов долларов в государственном фонде 1Malaysia Development Berhad, является еще одним владельцем "золотого паспорта".

С 2013 года на Кипре действует схема получения гражданства за инвестиции. За 2 млн евро инвестиций можно "купить" паспорт и безвизовыех поездки по всему Европейскому Союзу.