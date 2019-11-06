Кипр отзывает гражданство у 26 обладателей "золотых паспортов"
Об этом сообщает Reuters.
Получение гражданства после скандала с "золотыми паспортами" будет усилена.
"Сегодня Кабинет министров подтвердил приверженность правительства строгому соблюдению условий инвестиционной программы Кипра", - заявил министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис.
Глава МВД Кипра не раскрыл национальности или лица иностранцев, чье кипрское гражданство будет отозвано. По данным кипрских источников Reuters, в эту группу входят девять россиян, восемь камбоджийцев, пять граждан Китая, два кенийца, один малайзиец и один иранец.
Скандал вокруг кипрского гражданства за инвестиции вспыхнул после расследования Reuters, в котором раскрыли схему получения "золотых паспортов". Среди владельцев кипрских паспортов называют окружение премьер-министра Камбоджи Хун Сена.
По данным кипрской газеты Politis, малазийский финансист Лоу таек Джо, которого обвиняют в хищении нескольких миллиардов долларов в государственном фонде 1Malaysia Development Berhad, является еще одним владельцем "золотого паспорта".
С 2013 года на Кипре действует схема получения гражданства за инвестиции. За 2 млн евро инвестиций можно "купить" паспорт и безвизовыех поездки по всему Европейскому Союзу.
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