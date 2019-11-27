Рада за 3 месяца работы поддержала 14% законопроектов правительства, - КИУ

27 ноября, 2019, 13:36

В первые три месяца работы Верховная Рада IX созыва поддержала 14% законопроектов, предложенных Кабинетом министров

Еспресо.TV . Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает

"За три месяца было принято лишь 14% от общего количества правительственных законопроектив. Так, правительством Алексея Гончарука за период с 29 августа по 21 ноября было подано 63 проекта, из которых законами стали девять документов. Еще два закона было поддержано Верховной Радой, но они ожидают подпись Президента ", - отметил директор комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Сообщается, что из представленных правительством законопроектов 48% касались сферы налогов, бюджета, экономической, финансовой и промышленной политики, 16% - по организации государственной власти, промышленной политики, правоохранительной деятельности и прав человека.

Исследование охватывает период с 29 августа по 21 ноября 2019 года.