Рада за 3 месяца работы поддержала 14% законопроектов правительства, - КИУ
27 ноября, 2019, 13:36
В первые три месяца работы Верховная Рада IX созыва поддержала 14% законопроектов, предложенных Кабинетом министров
Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает Еспресо.TV .
"За три месяца было принято лишь 14% от общего количества правительственных законопроектив. Так, правительством Алексея Гончарука за период с 29 августа по 21 ноября было подано 63 проекта, из которых законами стали девять документов. Еще два закона было поддержано Верховной Радой, но они ожидают подпись Президента ", - отметил директор комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
Сообщается, что из представленных правительством законопроектов 48% касались сферы налогов, бюджета, экономической, финансовой и промышленной политики, 16% - по организации государственной власти, промышленной политики, правоохранительной деятельности и прав человека.
"Сравнивая законодательную работу президентов Украины за первые полгода их каденции, показатели таковы: Владимир Зеленский зарегистрировал 45 проектов, из которых было принято 11 или 24%; Петр Порошенко - за аналогичный период внес в парламент 20 законопроектив, из которых было принято 14, то есть 70% ", - говорится в исследовании.
Исследование охватывает период с 29 августа по 21 ноября 2019 года.
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