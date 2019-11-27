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Espreso.tvОбщество"Выйди отсюда, разбойник!" - носки с цитатами президента продаются в Житомире

"Выйди отсюда, разбойник!" - носки с цитатами президента продаются в Житомире


фото: Житомир online
Частный предприниматель из Житомира выпустил партию носков со словами президента

Об этом сообщает издание Житомир online .

В ассортименте житомирского магазина "Чулок UA" появились носки с крылатыми фразами Зеленского "Выйди отсюда, разбойник!" и "Плохо слышишь меня?». Партия носков зеленого цвета с черными надписями в продаже почти месяц. Владелец магазина сказал журналистам, что готов заказать еще одну партию, как только распродаст первую.

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