"Выйди отсюда, разбойник!" - носки с цитатами президента продаются в Житомире

27 ноября, 2019, 15:55

Частный предприниматель из Житомира выпустил партию носков со словами президента

Об этом сообщает издание Житомир online .



В ассортименте житомирского магазина "Чулок UA" появились носки с крылатыми фразами Зеленского "Выйди отсюда, разбойник!" и "Плохо слышишь меня?». Партия носков зеленого цвета с черными надписями в продаже почти месяц. Владелец магазина сказал журналистам, что готов заказать еще одну партию, как только распродаст первую.