"Выйди отсюда, разбойник!" - носки с цитатами президента продаются в Житомире
27 ноября, 2019, 15:55
Об этом сообщает издание Житомир online .
Частный предприниматель из Житомира выпустил партию носков со словами президента
Об этом сообщает издание Житомир online .
В ассортименте житомирского магазина "Чулок UA" появились носки с крылатыми фразами Зеленского "Выйди отсюда, разбойник!" и "Плохо слышишь меня?». Партия носков зеленого цвета с черными надписями в продаже почти месяц. Владелец магазина сказал журналистам, что готов заказать еще одну партию, как только распродаст первую.
- Напомним, мэм с цитатой Зеленского появился после того, как он выгнал с заседания секретаря Бориспольского городского совета.
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