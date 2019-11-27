"Дело Хизб ут-Тахрир": Пять фигурантов этапируют в Ростов
27 ноября, 2019, 20:20
Фигурантов второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" этапировали из Симферопольского СИЗО №1
Об этом сообщает Радио Свобода.
Иззет Абдуллаев, Сейтвелиев Сейтабдиев, Аким Бекиров, Алим Каримов и Асан Яник по состоянию на вечер 27 ноября находятся в СИЗО №1 Краснодара, откуда их доставят в Ростов-на-Дону.
"Этапирование фигурантов "дела крымских мусульман" в Россию нарушает статью 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающую перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта", - отмечают правозащитники "Крымской солидарности".
- Подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя на три месяца продлил арест шести фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".
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