Дело "Хизб ут-Тахрир": оккупационный суд продлил арест фигурантам
12 ноября, 2019, 22:28
Подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя на три месяца продлил арест шести фигурантам второго, симферопольского, "дела Хизб ут-Тахрир"
Об этом сообщают Крым.Реалии.
В Ростове-на-Дону "суд" на три месяца продлил арест еще одному фигуранту этого дела.
Таким образом Ремзи Бекиров, Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Сеитвели Сейтабдиев, Риза Изетов, Алим Каримов и Эрфан Османов останутся под арестом до 15 февраля 2020 года.
"Во всех своих возражениях мы указывали тот факт, что в Крыму нужно применять Четвертую Женевскую конвенцию. Также ссылались на резолюции Европарламента и ООН с требованием освободить политических заключенных. Суд наши доводы услышал, однако продлил меру пресечения до 15 февраля 2020 года", - рассказал адвокат Ремзи Бекирова Эдем Семедляев.
- 12 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".
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