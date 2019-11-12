Дело "Хизб ут-Тахрир": оккупационный суд продлил арест фигурантам

12 ноября, 2019, 22:28

Подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя на три месяца продлил арест шести фигурантам второго, симферопольского, "дела Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщают Крым.Реалии.

В Ростове-на-Дону "суд" на три месяца продлил арест еще одному фигуранту этого дела.

Таким образом Ремзи Бекиров, Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Сеитвели Сейтабдиев, Риза Изетов, Алим Каримов и Эрфан Османов останутся под арестом до 15 февраля 2020 года.

"Во всех своих возражениях мы указывали тот факт, что в Крыму нужно применять Четвертую Женевскую конвенцию. Также ссылались на резолюции Европарламента и ООН с требованием освободить политических заключенных. Суд наши доводы услышал, однако продлил меру пресечения до 15 февраля 2020 года", - рассказал адвокат Ремзи Бекирова Эдем Семедляев.