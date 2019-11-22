Правительство собирается утвердить страховую цену на газ для населения

22 ноября, 2019, 09:55

Кабмин планирует утвердить страховую цену на газ для населения в размере около 7 тыс грн за тысячу кубометров (с НДС и без учета транспортировки) с 1 января 2020 года

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью "24 каналу".

"С 1 января людям предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года (8550 гривень за тысячу кубометров, - ред.).

Это так называемый рыночный инструмент под названием "контракты на будущее". Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января - другую, в два-три раза больше", - подчеркнул Оржель.

Он добавил, что сейчас речь идет о цене в размере 7 тыс. грн за тысячу кубометров (без расходов на транспортировку газа).

Сейчас цена газа для населения составляет 4899 гривень за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку).

В случае, если с 1 января цена на газ существенно возрастет, то украинцы, которые застрахуют эти цены будут платить 7000 гривень даже если цены на газ будут выше.

"Если же Украина подписывает договор на транспортировку, то это является фактором стабилизации значительного рынка. У нас и в Европе значительные объемы газа находятся в подземных хранилищах.

И фактор того, что транзит не остановился, сыграет, наверное, на то, что цена на газ будет уменьшаться. И тогда потребители со страховой цене не выигрывают от ситуации, поскольку на рынке будет меньше цена ", - пояснил Оржель.

По его словам, украинцы смогут отказаться от этого предложения и платить по рыночным ценам, но тогда для них вырастут риски стремительного роста цены на газ.