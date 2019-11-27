Пожар в гостинице "Токио Стар": владельца отпустили под домашний арест

27 ноября, 2019, 12:59

Апелляционный суд города Одесса изменил меру пресечения владельцу сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадиму Черному с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест

Об этом сообщает Odessa.online.

"После того, как прокурор добавил экспертизу к делу, согласно которому загорелся новый провод, меня невозможно здесь держать. Понятно, что прокурор сделал это по ошибке, потому что он не понимал разницы между первичным и вторичным воспламенением, иначе бы я здесь сидел . А суд, вместо того, чтобы отпустить меня на все четыре стороны, вынес такое решение ", - сказал Черный.

На время домашнего ареста подозреваемый будет обязан носить браслет с системой слежения.