Пожар в гостинице "Токио Стар": владельца отпустили под домашний арест
27 ноября, 2019, 12:59
Апелляционный суд города Одесса изменил меру пресечения владельцу сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадиму Черному с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест
Об этом сообщает Odessa.online.
"После того, как прокурор добавил экспертизу к делу, согласно которому загорелся новый провод, меня невозможно здесь держать. Понятно, что прокурор сделал это по ошибке, потому что он не понимал разницы между первичным и вторичным воспламенением, иначе бы я здесь сидел . А суд, вместо того, чтобы отпустить меня на все четыре стороны, вынес такое решение ", - сказал Черный.
На время домашнего ареста подозреваемый будет обязан носить браслет с системой слежения.
- Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. В результате возгорания, которое произошло на втором этаже здания, погибли 9 человек, еще 19 пострадали.
- После инцидента прокуратура Одесской области задержала владельца отеля Вадима Черного. 20 августа суд арестовал его.
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