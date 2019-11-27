Обменник, ЦНАП, автостанция: у Зеленского хотят сделать на админгранице с Крымом сервисную зону

27 ноября, 2019, 08:48

Представительство президента Украины в АР Крым поддерживает развитие на КПВВ в оккупированный полуостров инфраструктуры для предоставления административных и других услуг людям, которые пересекают админграницу

"Представительство поддерживает обустройства ЦНАП на КПВВ, конечно, при условии, что органы смогут там обеспечить надлежащий уровень защиты информации. Крымчане, которые пересекают админграницу только с целью сдать / получить определенные документы, должны иметь такую возможность непосредственно на КПВВ", - написал Кориневич .

Представитель президента в АР Крым также добавил, что сервисная зона должна включать не только центр предоставления админуслуг.

"Мы также поддерживаем развитие надлежащей сервисной зоны на КПВВ. Сервисной зоны, которая будет включать все то, что так необходимо крымчанам: аптеку, обмен валют, комнату матери и ребенка, кафе, надлежащего состояния санузлы, автостанцию, магазин с нормальным выбором товаров. Кроме этого , мы поддерживаем необходимость обеспечения транспортного сообщения с ближайшими населенными пунктами от КПВВ и качественное дорожное покрытие, чтобы стимулировать крымчан путешествовать по стране и поддерживать связи с Родиной ", - отметил Кориневич.