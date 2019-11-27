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Espreso.tvОбществоНафтогаз оценил стоимость украинской ГТС в 3,2 млрд грн

Нафтогаз оценил стоимость украинской ГТС в 3,2 млрд грн


фото: reuters
В процессе передачи украинской газотранспортной системы от Нафтогаза независимому оператору ГТС Нафтогаз оценил стоимость активов Укртрансгаза в 3,2 млрд грн

Решение собрания акционеров АО "Укртрансгаз" обнародованы на сайте компании.

Согласно документам, "Нафтогаз" утвердил рыночную стоимость активов "Укртрансгаз" с целью их передачи в уставный капитал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в сумме 3,209 млрд грн (без НДС) по состоянию на 1 октября 2019 года.

"Нафтогаз" также позволил "Укртрансгаза" продать "Оператора газотранспортной системы Украины" за 3,209 млрд грн компании, которая будет руководить магистральными трубопроводами - АО "Магистральные газопроводы Украины".

  • Напомним, в государственном бюджете на 2020 год содержится статья 25 относительно анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Согласно документу, в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" по результатам 2019 перечисляет в общий и специальный фонд госбюджета часть чистой прибыли (дохода) или дивиденды (доход), начисленные на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность, изымаются в государственный бюджет.
  • Затем эти средства будут направлены на пополнение уставного капитала АО "Магистральные газопроводы Украины" для приобретения в АО "Укртрансгаз" доли в уставном капитале ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в размере 100% уставного капитала.
  • В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды сообщили, что ожидают окончательное завершение процедуры отделения с Нафтогаза газотранспортной системы Украины до 26 декабря 2019 года.



 

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