ГТС отделят от Нафтогаза до 26 декабря - Минэнерго
25 ноября, 2019, 15:40
В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды сообщили, что ожидают окончательное завершение процедуры отделения из Нафтогаза газотранспортной системы Украины в 26 декабря 2019 года
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время презентации приоритетов работы министерства на 2019-2020 годы, передает hromadske.
"В пятницу (22 ноября) мы получили предварительную сертификацию оператора ГТС у национального регулятора. Документы уже отправлены в Энергетическое сообщество ЕС, которое должно их утвердить. До 26 декабря должен завершиться процесс анбандлинга", - сообщил Оржель.
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Напомним, парламент принял во втором чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" 31 октября.
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