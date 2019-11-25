ГТС отделят от Нафтогаза до 26 декабря - Минэнерго

25 ноября, 2019, 15:40

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды сообщили, что ожидают окончательное завершение процедуры отделения из Нафтогаза газотранспортной системы Украины в 26 декабря 2019 года

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время презентации приоритетов работы министерства на 2019-2020 годы, передает hromadske.

"В пятницу (22 ноября) мы получили предварительную сертификацию оператора ГТС у национального регулятора. Документы уже отправлены в Энергетическое сообщество ЕС, которое должно их утвердить. До 26 декабря должен завершиться процесс анбандлинга", - сообщил Оржель.