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Espreso.tvОбществоГТС отделят от Нафтогаза до 26 декабря - Минэнерго

ГТС отделят от Нафтогаза до 26 декабря - Минэнерго


фото: inosmi
В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды сообщили, что ожидают окончательное завершение процедуры отделения из Нафтогаза газотранспортной системы Украины в 26 декабря 2019 года

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время презентации приоритетов работы министерства на 2019-2020 годы, передает hromadske.

"В пятницу (22 ноября) мы получили предварительную сертификацию оператора ГТС у национального регулятора. Документы уже отправлены в Энергетическое сообщество ЕС, которое должно их утвердить. До 26 декабря должен завершиться процесс анбандлинга", - сообщил Оржель.

  • Напомним, парламент принял во втором чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" 31 октября.

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