 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКИУ: "Евросолидарность" - лидер по посещаемости заседаний Рады

КИУ: "Евросолидарность" - лидер по посещаемости заседаний Рады


фото: rada.gov.ua
Комитет избирателей Украины назвал фракции, которые лучше всех посещают заседания парламента

Об этом сообщает пресс служба КИУ.

Комитет избирателей проанализировал посещение народными депутатами парламента в течение первых трех месяцев работы.

Всего за период 29 августа - 27 ноября было проведено 39 пленарных заседаний. В среднем на них был зарегистрирован 361 народный депутат из 423.

Лидерами среди фракций и групп по посещаемости пленарных заседаний являются народные депутаты "Европейской солидарности". В среднем на заседаниях регистрировались 90% депутатов от состава фракции.

На втором месте по этому показателю "Слуга народа" - 86%.

Далее расположились "Голос", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и группа "За будущее", - 84%.
Низкие показатели у ВО "Батькивщина" - 77%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать