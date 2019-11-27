КИУ: "Евросолидарность" - лидер по посещаемости заседаний Рады

27 ноября, 2019, 16:29

Комитет избирателей Украины назвал фракции, которые лучше всех посещают заседания парламента

Об этом сообщает пресс служба КИУ.

Комитет избирателей проанализировал посещение народными депутатами парламента в течение первых трех месяцев работы.

Всего за период 29 августа - 27 ноября было проведено 39 пленарных заседаний. В среднем на них был зарегистрирован 361 народный депутат из 423.