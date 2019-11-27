КИУ: "Евросолидарность" - лидер по посещаемости заседаний Рады
27 ноября, 2019, 16:29
Далее расположились "Голос", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и группа "За будущее", - 84%.
Комитет избирателей Украины назвал фракции, которые лучше всех посещают заседания парламента
Об этом сообщает пресс служба КИУ.
Комитет избирателей проанализировал посещение народными депутатами парламента в течение первых трех месяцев работы.
Всего за период 29 августа - 27 ноября было проведено 39 пленарных заседаний. В среднем на них был зарегистрирован 361 народный депутат из 423.
Лидерами среди фракций и групп по посещаемости пленарных заседаний являются народные депутаты "Европейской солидарности". В среднем на заседаниях регистрировались 90% депутатов от состава фракции.
На втором месте по этому показателю "Слуга народа" - 86%.
Далее расположились "Голос", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и группа "За будущее", - 84%.
Низкие показатели у ВО "Батькивщина" - 77%.
- По данным КИУ, в октябре 13 нардепов пропустили 90% голосований Рады.
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