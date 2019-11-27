ЕС надеется на прогресс от результатов "нормандского саммита" - Могерини

27 ноября, 2019, 22:33

Евросоюз рассматривает предстоящую встречу в нормандском формате, как возможность для достижения ощутимого прогресса

Об этом заявила Верховный представитель ЕС Могерини сообщает Укринформ.

"Украина сегодня является более сильной и устойчивой страной, чем она была раньше. Новое правительство применяет широкий подход к реформам, в то время как народ Украины ожидает решительных изменений в верховенстве права, в борьбе с коррупцией и в привлечении к ответственности причастных к банковскому мошенничеству. Этот позитивное развитие также материализовалось в сфере безопасности - главным образом, благодаря конструктивному подходу Украины. И Нормандский саммит 9 декабря является еще одной возможностью для достижения ощутимого прогресса", - сказала Могерини.

Она напомнила, что Украина сейчас стоит перед вызовами, поскольку Россия нарушает суверенитет и территориальную целостность.

"С 2014 года мы вместе предоставили Украине наибольший пакет помощи в истории Европейского Союза. Мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну мира, и никто из других партнеров не инвестировал столько же, сколько мы. Это привело нас к очень важным и ощутимым результатам", - добавила она.