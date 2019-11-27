В Кремле допустили отдельную встречу Зеленского и Путина во время нормандского саммита
27 ноября, 2019, 16:03
Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает вероятной двустороннюю встречу Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в рамках нормандского саммита в Париже
По его словам, программа встречи лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) на данный момент согласовывается.
"Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом", - цитирует Интерфакс заявление Ушакова.
Ранее о том, что Зеленский и Путин могут провести отдельную встречу сообщила российская газета КоммерсантЪ. Источник заявил, что вероятность двусторонних переговоров очень высока.
Саммит участников нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия) состоится в Париже 9 декабря.
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