Чехия обвинила Россию в агрессивном шпионаже

27 ноября, 2019, 10:15

Служба безопасности и информации Чехии обвинила Россию в ведении агрессивной разведки

В докладе чешской спецслужбы говорится, что Россия ведет активную разведывательную деятельность в стране наравне с Китаем.

"В случае с Россией характерен и нетрадиционный (так называемый гибридный) характер российских операций, направленных на противника, в котором Россия видит главную военную угрозу своей безопасности: это НАТО и государства-члены, в том числе Чехия", - отмечается в документе .

По данным спецслужб, основная цель российской разведки - "манипулировать процессами принятия решений и людьми, ответственными за это".

В докладе приводится пример о том, что российская ФСБ в начале 2018 года пыталась построить телекоммуникационную инфраструктуру на территории Чехии, которую планировалось использовать в пределах более крупной системы для проведения секретных киберопераций.

Напомним, в октябре в Чехии разоблачили российскую шпионскую сеть, которая действовала через посольство РФ.