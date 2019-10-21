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Espreso.tvМирВ Чехии разоблачили российскую шпионскую сеть, действовавшую через посольство РФ в Праге

В Чехии разоблачили российскую шпионскую сеть, действовавшую через посольство РФ в Праге

Контрразведка Чехии сообщает, что сеть была создана людьми, связанными с российскими разведывательными службами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешские СМИ.

Руководитель Службы безопасности и информации Чехии Михаил Коуделка заявил, что его ведомство и чешская полиция разоблачили деятельность российской шпионской сети, действующей через посольство РФ в Праге.

По словам главы BIS, эта сеть "была создана людьми, которые связаны с российскими разведывательными службами и финансируются из России и российского посольства".

"Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена", - сказал он.

Коуделка утверждает, что члены сети планировали атаки против целей в Чехии и в других странах через интернет. Он также сказал, что эта сеть была частью более крупной структуры, созданной Россией в других европейских странах. Однако, как сообщают СМИ, руководитель BIS не стал называть эти страны.

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