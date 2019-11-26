Вслед за Албанией: мощное землетрясение произошло в Боснии
26 ноября, 2019, 12:30
В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой 5,2 через несколько часов после мощного землетрясения в Албании
Об этом сообщает Daily Mail.
"Сегодня в Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой 5,2 через несколько часов после еще более мощного землетрясения в Албании, где погибли 7 человек", - говорится в сообщении.
По данным исследователей, эпицентр стихийного бедствия был зафиксирован по около 80 км к югу от столицы Сараево.
Как сообщалось, мощное землетрясение мощностью 6,4 балла произошло во вторник утром в Адриатическом море у побережья Албании, и также ощущалось в Косово и Греции.
По последним данным, число погибших достигло 7, а в больницах сейчас находится 325 пострадавших.
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