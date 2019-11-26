 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВслед за Албанией: мощное землетрясение произошло в Боснии

Вслед за Албанией: мощное землетрясение произошло в Боснии


фото: reuters
В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой 5,2 через несколько часов после мощного землетрясения в Албании

Об этом сообщает Daily Mail.

"Сегодня в Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой 5,2 через несколько часов после еще более мощного землетрясения в Албании, где погибли 7 человек", - говорится в сообщении.

По данным исследователей, эпицентр стихийного бедствия был зафиксирован по около 80 км к югу от столицы Сараево.

Как сообщалось, мощное землетрясение мощностью 6,4 балла произошло во вторник утром в Адриатическом море у побережья Албании, и также ощущалось в Косово и Греции.

По последним данным, число погибших достигло 7, а в больницах сейчас находится 325 пострадавших.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

26 ноября, 2019 вторник

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать