Разведение сил: в Золотом демонтировали позиции

25 ноября, 2019, 18:55

В штабе Объединенных сил сообщили о ситуации на участках разведения

Об этом сообщает штаб ООС.

На участке разведения №1 (Станица Луганская), на КПВВ и у моста, работают сотрудники Красного Креста по оказанию помощи населению. ГСЧС Украины продолжает обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста.

Сегодня, в 12.00, на участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, закончилась практическая фаза демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Продолжаются мероприятия по информированию СММ ОБСЕ о ее выполнении.

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, силами и средствами ГСЧС Украины проведена разборка 2 вспомогательных сооружений. Изъято 2 взрывоопасных предмета.