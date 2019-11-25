Разведение сил: в Золотом демонтировали позиции
Об этом сообщает штаб ООС.
На участке разведения №1 (Станица Луганская), на КПВВ и у моста, работают сотрудники Красного Креста по оказанию помощи населению. ГСЧС Украины продолжает обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста.
Сегодня, в 12.00, на участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, закончилась практическая фаза демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Продолжаются мероприятия по информированию СММ ОБСЕ о ее выполнении.
На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, силами и средствами ГСЧС Украины проведена разборка 2 вспомогательных сооружений. Изъято 2 взрывоопасных предмета.
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