В Украине впервые назначен пенальти с помощью VAR

1 ноября, 2019, 17:01

В матче молодежного чемпионата Украины по футболу, впервые в национальном турнире назначили пенальти с помощью системы видеоповторов

Об этом сообщает tribuna.com.

В матче 11-го тура молодежного чемпионата Украины (U-19) между киевским "Динамо" и львовскими "Карпатами", впервые в истории украинских турниров был назначен пенальти при помощи VAR (Система видеопомощи арбитрам).

Эпизод случился на 70-й минуте, когда футболист львовского клуба сыграл рукой в собственной штрафной, а арбитр Николай Балакин не отреагировал на момент. После чего ему подсказали, что необходимо обратиться к видеоповтору. Благодаря просмотру эпизода был назначен пенальти, который реализовал нападающий киевлян Владислав Ванат.

Встреча завершилась со счетом 2:2.