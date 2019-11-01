В Украине впервые назначен пенальти с помощью VAR
1 ноября, 2019, 17:01
В матче молодежного чемпионата Украины по футболу, впервые в национальном турнире назначили пенальти с помощью системы видеоповторов
Об этом сообщает tribuna.com.
В матче 11-го тура молодежного чемпионата Украины (U-19) между киевским "Динамо" и львовскими "Карпатами", впервые в истории украинских турниров был назначен пенальти при помощи VAR (Система видеопомощи арбитрам).
Эпизод случился на 70-й минуте, когда футболист львовского клуба сыграл рукой в собственной штрафной, а арбитр Николай Балакин не отреагировал на момент. После чего ему подсказали, что необходимо обратиться к видеоповтору. Благодаря просмотру эпизода был назначен пенальти, который реализовал нападающий киевлян Владислав Ванат.
Встреча завершилась со счетом 2:2.
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