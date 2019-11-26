Украина выполнила все условия для "нормандского" саммита, - СНБО

26 ноября, 2019, 19:42

Украина выполнила все условия для проведения встречи в нормандском формате, в частности, успешно провела разведение сил на Донбассе

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

По словам Данилова, украинская сторона приложила максимум усилий для разведения сил вблизи Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

"Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В то же время мы ожидаем встречные шаги России во время переговоров", - подчеркнул он.

Также секретарь СНБО добавил, что президент Зеленский ожидает от нормандской встречи достижения договоренностей по срокам освобождения украинских пленных, а также устойчивого прекращения огня и возвращения Украине контроля над госграницей.