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Espreso.tvОбществоУкраина выполнила все условия для "нормандского" саммита, - СНБО

Украина выполнила все условия для "нормандского" саммита, - СНБО

Украина выполнила все условия для проведения встречи в нормандском формате, в частности, успешно провела разведение сил на Донбассе

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

По словам Данилова, украинская сторона приложила максимум усилий для разведения сил вблизи Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

"Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В то же время мы ожидаем встречные шаги России во время переговоров", - подчеркнул он.

Также секретарь СНБО добавил, что президент Зеленский ожидает от нормандской встречи достижения договоренностей по срокам освобождения украинских пленных, а также устойчивого прекращения огня и возвращения Украине контроля над госграницей.

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