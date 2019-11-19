Россия заявила, что все стороны согласовали документ саммита "нормандской четверки" - местные СМИ

19 ноября, 2019, 19:06

В Российской Федерации заявили, что итоговый документ саммита "нормандского формата" согласован со всеми сторонами - Россией, Украиной, Францией и Германией

Об этом заявил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, приближенный к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ

Как отметил Чеснаков, решение о том, будет ли документ публичным или закрытым, будет приниматься ли непосредственно во время саммита.

"Именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений. Будет опубликован этот текст или он будет носить закрытый характер, стороны решат непосредственно в Париже", - сообщил Чеснаков.

В Кремле предостерегли от завышенных ожиданий от саммита "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря в Париже.