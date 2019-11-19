Россия заявила, что все стороны согласовали документ саммита "нормандской четверки" - местные СМИ
Об этом заявил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, приближенный к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ
Как отметил Чеснаков, решение о том, будет ли документ публичным или закрытым, будет приниматься ли непосредственно во время саммита.
"Именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений. Будет опубликован этот текст или он будет носить закрытый характер, стороны решат непосредственно в Париже", - сообщил Чеснаков.
В Кремле предостерегли от завышенных ожиданий от саммита "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря в Париже.
Читайте также
-
-
-
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
Читайте также
-
-
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"