Трамп хочет, чтобы Помпео свидетельствовал по делу об импичменте

26 ноября, 2019, 22:57

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы в деле о его импичменте дали показания госсекретарь Майкл Помпео, министр энергетики Рик Перри, а также и. о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвени

Об этом Трамп сообщил в Twitter, передает РБК-Украина.

Он потребовал, чтобы американские политики дали показания в рамках процедуры импичмента.

"Я бы хотел, чтобы люди давали показания. Я бы хотел, чтобы Майк Помпео, Рик Перри, Мик Малвени и многие другие давали показания по сфабрикованному импичменту", - написал президент.

Трамп также отметил, что "это демократическая афера, которая никуда не денется, но будущие президенты никоим образом не должны подвергаться риску".

"То, что произошло со мной, никогда не должно произойти с другим президентом", - написал Трамп.