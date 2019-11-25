Бизнесмен Парнас предоставил Конгрессу материалы по делу импичмента Трампа
Как сообщает телеканал АВС News со ссылкой на информированные источники, Парнас передал комитету записи, на которых присутствуют Джулиани и Трамп. Пока неизвестно, что именно иллюстрируют эти записи. Члены комитета начали рассматривать их только с прошлой недели.
Глава Комитета по вопросам разведки Адам Шифф в эфире телеканала CNN сообщил, что комитет вручил повестки как Парнасу, так и еще одному бизнесмену, связанному с Джулиани - Игорю Фруману, впрочем, не раскрыл возможной даты, когда они будут свидетельствовать.
Адвокат Парнаса Джозеф Бонди также отказался комментировать ситуацию ABC News, напомнив, что его клиент подчеркивал желание предоставить комитету "правдивую и важную информацию, которая способствует справедливости, а не препятствует ей".
Недавно Бонди в своем Twitter сообщил, что Парнас уже некоторое время "предоставляет материалы Комитету по вопросам разведки Палаты представителей на основе своей предыдущей повестки".
"Мы надеемся, что Комитет наконец определит время для встречи и заслушивания показаний [Парнаса]", - отметил адвокат.
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