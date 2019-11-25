Бизнесмен Парнас предоставил Конгрессу материалы по делу импичмента Трампа

25 ноября, 2019, 17:21

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США, ведущий расследование по делу импичмента президента Дональда Трампа, получил аудио-, видео- и фотоматериалы от американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса, связанного с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани

Как сообщает телеканал АВС News со ссылкой на информированные источники, Парнас передал комитету записи, на которых присутствуют Джулиани и Трамп. Пока неизвестно, что именно иллюстрируют эти записи. Члены комитета начали рассматривать их только с прошлой недели.

Глава Комитета по вопросам разведки Адам Шифф в эфире телеканала CNN сообщил, что комитет вручил повестки как Парнасу, так и еще одному бизнесмену, связанному с Джулиани - Игорю Фруману, впрочем, не раскрыл возможной даты, когда они будут свидетельствовать.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди также отказался комментировать ситуацию ABC News, напомнив, что его клиент подчеркивал желание предоставить комитету "правдивую и важную информацию, которая способствует справедливости, а не препятствует ей".

Недавно Бонди в своем Twitter сообщил, что Парнас уже некоторое время "предоставляет материалы Комитету по вопросам разведки Палаты представителей на основе своей предыдущей повестки".

"Мы надеемся, что Комитет наконец определит время для встречи и заслушивания показаний [Парнаса]", - отметил адвокат.