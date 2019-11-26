РФ переместила в Крым полмиллиона россиян, - зампред Зеленского
26 ноября, 2019, 13:51
За более чем 5 лет оккупации Крыма РФ переместила на остров около 500 тыс. россиян
Об этом заявила заместитель представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает РБК-Украина.
"По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 тыс. человек, приехавших на территорию полуострова с территории РФ. Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма", - сказала Ташева.
По словам чиновницы, Россия заявляет о меньшее количество - около 280 тыс. человек.
"Они тоже понимают, что это является преступлением, потому что по международному праву нельзя целенаправленно перемещать населения и искусственно изменять этнический состав территорий. Поэтому РФ занижает эти цифры", - пояснила Ташева.
- Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что с начала оккупации Крыма на полуостров переселили более 140 тыс. россиян .
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