РФ переместила в Крым полмиллиона россиян, - зампред Зеленского

26 ноября, 2019, 13:51

За более чем 5 лет оккупации Крыма РФ переместила на остров около 500 тыс. россиян

Об этом заявила заместитель представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает РБК-Украина.

"По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 тыс. человек, приехавших на территорию полуострова с территории РФ. Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма", - сказала Ташева.

По словам чиновницы, Россия заявляет о меньшее количество - около 280 тыс. человек.

"Они тоже понимают, что это является преступлением, потому что по международному праву нельзя целенаправленно перемещать населения и искусственно изменять этнический состав территорий. Поэтому РФ занижает эти цифры", - пояснила Ташева.