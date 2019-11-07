С начала оккупации в Крым переселили более 140 тыс. россиян, - Денисова
7 ноября, 2019, 13:23
Под разными мотивами за время оккупации в Крым переселили более 140 тысяч российских граждан
Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила во время панели "Оккупированный Крым: ситуация с места" в Берлине.
Она рассказала, что сообщила участникам дискуссии о том, РФ замещает население на оккупированной территории Крыма своими гражданами, ведь после оккупации часть граждан Украины переехала жить на материковую Украину.
"Кроме того, во временно оккупированном Крыму с 2015 года общее количество мужчин, которых призвали в ряды Вооруженных сил РФ составляет не менее 18 тыс. человек", - добавила Денисова.
Омбудсмен отметила, что 115 человек незаконно преследуются РФ по ложным и политически мотивированным обвинениям.
В частности:
- 40 крымских татар находятся в местах несвободы на территории РФ,
- 32 человека содержатся в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Крыма
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