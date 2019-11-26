"Верю и надеюсь, что вы меня услышали": Зеленский требует созвать правительство для выплаты задолженности врачам и учителям
26 ноября, 2019, 09:59
Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям
Видео Зеленский опубликовал на официальной Facebook-странице .
Президент выразил уверенность, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате.
"Но хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - заявил он.
- Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что Кабинет Министров Украины проголосует за выделение дополнительных 700 млн грн на покрытие задолженности по выплате зарплат врачам в регионах.
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