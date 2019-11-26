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Espreso.tvОбщество"Верю и надеюсь, что вы меня услышали": Зеленский требует созвать правительство для выплаты задолженности врачам и учителям

"Верю и надеюсь, что вы меня услышали": Зеленский требует созвать правительство для выплаты задолженности врачам и учителям

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям

Видео Зеленский опубликовал на официальной Facebook-странице .

Президент выразил уверенность, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате.

"Но хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - заявил он.

  • Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что Кабинет Министров Украины проголосует за выделение дополнительных 700 млн грн на покрытие задолженности по выплате зарплат врачам в регионах.
 
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