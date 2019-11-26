"Верю и надеюсь, что вы меня услышали": Зеленский требует созвать правительство для выплаты задолженности врачам и учителям

26 ноября, 2019, 09:59

Видео Зеленский опубликовал на официальной Facebook-странице .

Президент выразил уверенность, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате.

"Но хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - заявил он.