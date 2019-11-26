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Espreso.tvОбщество"Коломойский не является президентом Украины": Зеленский заверил в курсе на евроинтеграцию

"Коломойский не является президентом Украины": Зеленский заверил в курсе на евроинтеграцию


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Эстонию заявил о неизменности курса Украины на евроинтеграцию

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции с участием президента Эстонии Керсти Кальюлайд, передает Еспресо. TV.

"Меня поддержали 73%, и если среди них был господин Коломойский, то я очень рад, что у нас такое количество украинцев, которые меня поддержали на выборах. Господин Коломойский не является президентом Украины, он гражданин Украины, а большинство украинцев выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Именно народ Украины выбирает, куда нам пойти ", - сказал Зеленский.

  • Напомним, ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что в ближайшее время вернет себе ПриватБанк , и МВФ якобы уже знает о таком развитии событий.
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