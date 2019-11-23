"МВФ знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время", - Коломойский

23 ноября, 2019, 09:59

Украинский миллиардер Игорь Коломойский заявил, что вскоре вернет в свою собственность национализированный ПриватБанк

По словам предпринимателя, о его планам вернуть себе ПриватБанк, к декабрю 2016 года был в его собственности, знают в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом он уведомить в интервью KyivPost, передает Еспресо.TV.

"Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время", - подчеркнул он.

При этом Коломойский отметил, что якобы не знает, почему его Никопольский завод ферросплавов выкупил аренду парковки перед главным офисом ПриватБанка.

Бизнесмен подчеркнул, что завод справедливо требует компенсации от ПриватБанка, и пригрозил, что протест может обостриться, если банк не сдастся.

"Если ПриватБанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в ПриватБанк", - не исключил Коломойский.