"МВФ знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время", - Коломойский
По словам предпринимателя, о его планам вернуть себе ПриватБанк, к декабрю 2016 года был в его собственности, знают в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом он уведомить в интервью KyivPost, передает Еспресо.TV.
"Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время", - подчеркнул он.
При этом Коломойский отметил, что якобы не знает, почему его Никопольский завод ферросплавов выкупил аренду парковки перед главным офисом ПриватБанка.
Бизнесмен подчеркнул, что завод справедливо требует компенсации от ПриватБанка, и пригрозил, что протест может обостриться, если банк не сдастся.
"Если ПриватБанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в ПриватБанк", - не исключил Коломойский.
- Напомним, по данным сразу нескольких медиа, правительство Алексея Гончарука разрабатывает новый законопроект, в котором пропишут прямой запрет возвращать выведенные с рынка путем национализации банки прежним владельцам. Такое требование Украины выдвинул Международный валютный фонд
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?