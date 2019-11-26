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Espreso.tvОбщество"Евросолидарнисть" инициирует создание в Раде ВСК по поводу вмешательства Офиса президента в работу правоохранительных органов

"Евросолидарнисть" инициирует создание в Раде ВСК по поводу вмешательства Офиса президента в работу правоохранительных органов


фото: eurosolidarity.org
Сопредседатель фракции "ЕС" в парламенте Артур Герасимов заявил о требовании создании Временной следственной комиссии по расследованию фактов незаконного вмешательства Офиса президента в работу правоохранительных органов

Об этом он заявил на брифинге передает Еспресо.TV.

"Европейская солидарность" требует создания в Верховной Раде ВСК по расследованию фактов незаконного вмешательства Офиса президента в работу правоохранительных органов. Соответствующие письма были официально разосланы руководству всех фракций, групп, а также внефракционным депутатам", - заявил Герасимов

По его мнению, разговоры Офиса президента Зеленского с Трубой, означают, что именно он является заказчиком политических преследований.

"Правоохранительные органы по указанию Портнова и руководителя Офиса Зеленского организуют политические преследования представителей оппозиции, прежде всего, команды Петра Порошенко. Только так можно объяснить нападки власти и уголовное дело против народного депутата из "ЕС" Софии Федыны. В цивилизованном мире такое уголовное дело называют политическим преследованием и выборочным правосудием", - сказал сопредседатель фракции.

Он сказал, что "ЕС" требует от власти и правоохранительных органов прекратить политические преследования оппозиции и начать выполнять свои прямые обязанности по защите прав и свобод граждан.

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