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Espreso.tvОбщество"Дело украинских диверсантов": Дудка и Бессарабов, скорее всего, будут сидеть в России, - адвокат

"Дело украинских диверсантов": Дудка и Бессарабов, скорее всего, будут сидеть в России, - адвокат


фото: rfe
Осужденных по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудко и Алексея Бессарабова, которые сейчас находятся в СИЗО Симферополя, скорее всего, этапируют в Россию

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Оксану Железняк.

"Я так думаю, что они будут отбывать наказание в России. У них колония строгого режима, и в этой категории преступлений есть перечень колоний, куда отправляются люди для отбывания наказаний. Маловероятно, что они останутся в Крыму для отбывания наказания. Все возможно, но это маловероятно", - сказала Железняк.

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