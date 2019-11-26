"Дело украинских диверсантов": Дудка и Бессарабов, скорее всего, будут сидеть в России, - адвокат
26 ноября, 2019, 17:05
Осужденных по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудко и Алексея Бессарабова, которые сейчас находятся в СИЗО Симферополя, скорее всего, этапируют в Россию
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Оксану Железняк.
"Я так думаю, что они будут отбывать наказание в России. У них колония строгого режима, и в этой категории преступлений есть перечень колоний, куда отправляются люди для отбывания наказаний. Маловероятно, что они останутся в Крыму для отбывания наказания. Все возможно, но это маловероятно", - сказала Железняк.
- У Владимира Дудки обострились хронические заболевания после этапа из Москвы в Симферополь.
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