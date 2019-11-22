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Espreso.tvОбществоКаннабис дронами в РФ: на Сумщине СБУ разоблачила контрабандистов

Каннабис дронами в РФ: на Сумщине СБУ разоблачила контрабандистов


фото: СБУ
СБУ задержала контрабандистов марихуаны при попытке отправить партию в РФ с помощью беспилотного летательного аппарата

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

"Современный способ перемещения "товара" за границу использовали наркодельцы из Кривого Рога. Пакеты с каннабисом на собственном автомобиле они доставляли в один из приграничных районов Сумщины. Вблизи линии государственной границы "товар" фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию", - говорится в сообщении.

Когда СБУ задержала контрабандистов, они готовились отправить через границу 5 кг марихуаны.

За авиаконтрабанду марихуаны дельцам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация.

 

 

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