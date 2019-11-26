Маск объяснил, почему в пикапа Cybertruck лопнуло бронированное стекло на презентации

26 ноября, 2019, 14:30

Генеральный директор компании Tesla Маск объяснил, почему стекло бронированного пикапа Tesla Cybertruck не выдержало испытания металлической пулей на презентации

Об этом он сообщил в твиттере.

Напомним, недавно американский миллиардер и генеральный директор Tesla Маск представил новый электрический пикап Cybertruck на презентации в Лос-Анджелесе. Во время публичного краш-теста стекло на дверце пикапа треснуло, хотя заявлялось, что оно супермощное и выдержит все.

По словам Маска, это произошло потому, что перед тем, как приступить к испытанию стальным шариком, по двери ударили кувалдой. От этого повредилось подставка стекла, поэтому оно треснуло, когда в него бросили шарик. Если бы все сделали наоборот - сначала шарик, затем кувалду, - стекло бы продемонстрировало свою прочность. "Ну в следующий раз", - написал Маск в твиттере.

И добавил ролик, где видно, как стекло пикапа выдерживает испытания стальным шариком, признав, что перед началом производства нужно будет немного усовершенствовать модель.