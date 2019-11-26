Маск объяснил, почему в пикапа Cybertruck лопнуло бронированное стекло на презентации
Об этом он сообщил в твиттере.
Напомним, недавно американский миллиардер и генеральный директор Tesla Маск представил новый электрический пикап Cybertruck на презентации в Лос-Анджелесе. Во время публичного краш-теста стекло на дверце пикапа треснуло, хотя заявлялось, что оно супермощное и выдержит все.
По словам Маска, это произошло потому, что перед тем, как приступить к испытанию стальным шариком, по двери ударили кувалдой. От этого повредилось подставка стекла, поэтому оно треснуло, когда в него бросили шарик. Если бы все сделали наоборот - сначала шарик, затем кувалду, - стекло бы продемонстрировало свою прочность. "Ну в следующий раз", - написал Маск в твиттере.
И добавил ролик, где видно, как стекло пикапа выдерживает испытания стальным шариком, признав, что перед началом производства нужно будет немного усовершенствовать модель.
Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz- Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019
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