Маск представил электропикап Cybertruck: бронированное стекло разбили на презентации

22 ноября, 2019, 10:58

Американский миллиардер и генеральный директор Tesla Маск представил новый электрический пикап Cybertruck на презентации в Лос-Анджелесе

Об этом пишет The Verge.

Пикап с футуристическим дизайном стал шестым автомобилем компании с момента ее основания в 2003 году.

Всего выпустят три версии Cybertruck, стоимость электрокара будет начинаться от $39 тыс., а грузоподъемность может достигать 1,6 тонны. Младшая модель этой серии способна проехать на одном заряде более 250 миль (402 км), средняя - более 300 миль (482 км). Дальность хода старейшей модели составит более 500 миль (805 км).

Внешний вид машины напоминает постапокалиптическую игрушку, которую уже назвали сумасшедшей. До презентации Маск рассказывал, что дизайн списан с транспорта из фильма "Бегущий по лезвию" и от него «замирает сердце».

Cybertruck позиционируется как автомобиль, который обеспечивает максимальную защиту пассажиров. Этому служат бронированные по особой технологии стекла и корпус из высокопрочной нержавеющей стали, такой же, как в ракетах SpaceX. По уверениям создателей, пикап способен выдержать обстрел из пистолета калибра 9 мм.

А вот окна оказались не такими прочными и треснули после попадания металлического шара. Маск пообещал исправить этот недостаток.

Пока представлен лишь прототип. Массовое производство пикапов начнется в 2021 году, настройки конфигурации закончат ближе к началу производства. А пока Tesla предложила желающим сделать предварительный заказ, для чего достаточно внести $100.