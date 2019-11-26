Кабмин погасит долги по зарплате медикам и учителям, - Гончарук

26 ноября, 2019, 16:10

Кабинет министров Украины завтра, 27 ноября, примет решение, которым погасят долги по зарплате медикам и учителям

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает правительственный портал.

"Завтра правительство перераспределит 171,1 млн гривень на зарплаты для учителей. И направит еще дополнительно 326 млн гривень на дофинансирование медицинской субвенции, в частности, на зарплаты врачам", - отметил Гончарук.

Также сообщается, что Министерство здравоохранения меняет механизм выплаты медицинской субвенции на контрактирования, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям. Таким образом, предполагается, что с 2020 году не будет задержек с зарплатами для врачей.

На погашение долгов направят почти 500 млн гривень.