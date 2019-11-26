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Espreso.tvОбществоГБР назвал главную версию подрыва военных в Балаклее

ГБР назвал главную версию подрыва военных в Балаклее

Основной версией следствия по взрывам на территории воинской части в Балаклее, когда во время разминирования погибли и были ранены военные, является несоблюдение техники безопасности

Об этом заявил начальник следственного управления Территориального управления Государственного бюро расследований, Алексей Новиков, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день рассматривается несколько версий. Назначены экспертизы. Допрошены уже более ста человек. Но мы склоняемся к тому, что это именно те лица, которые непосредственно выполняли работы с боеприпасами, не соблюдали технику безопасности. Один человек, который был непосредственно причастен к этому и находился в автомобиле, в кузове которого и произошел взрыв, погиб сразу. Взрыв был локальный во время плановых работ ", - сказал Новиков.

В ГБР отмечают, что окончательный вывод сделают эксперты.

  • Напомним, в пятницу, 15 ноября, на территории военного арсенала в Балаклее прогремели взрывы , двое саперов погибли, еще пятеро госпитализированы. Позже еще один военный скончался в больнице.
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