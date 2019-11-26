 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДоллар на межбанке упал ниже 24 грн

Доллар на межбанке упал ниже 24 грн


фото: bank.gov.ua
К открытию межбанке 26 ноября американский доллар подешевел на 5 копеек при покупке - до 23,97 грн, а в продаже - на 3 копейки - до 24 грн

Об этом сообщает профильное издание Минфин .

Так, вчера, 25 ноября, межбанк закрылся в диапазоне 24,02 / 24,03 грн / $.

Сегодня приобрести американскую валюту на межбанке в среднем можно за 23,97 гривни. А продать за 24 грн.

Отметим, таким образом курс доллара "откатился" к уровню ноября 2015 года.

Евро в течение суток потерял 7 коп. при покупке - до 26,4 грн. Продажа евро в среднем осуществляется по курсу 26,43.

Читайте также: "Может быть и по 20": почему доллар подешевел и чего ожидать дальше

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

26 ноября, 2019 вторник

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать