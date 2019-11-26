Доллар на межбанке упал ниже 24 грн
26 ноября, 2019, 10:53
К открытию межбанке 26 ноября американский доллар подешевел на 5 копеек при покупке - до 23,97 грн, а в продаже - на 3 копейки - до 24 грн
Об этом сообщает профильное издание Минфин .
Так, вчера, 25 ноября, межбанк закрылся в диапазоне 24,02 / 24,03 грн / $.
Сегодня приобрести американскую валюту на межбанке в среднем можно за 23,97 гривни. А продать за 24 грн.
Отметим, таким образом курс доллара "откатился" к уровню ноября 2015 года.
Евро в течение суток потерял 7 коп. при покупке - до 26,4 грн. Продажа евро в среднем осуществляется по курсу 26,43.
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