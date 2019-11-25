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Espreso.tvМирИзраиль: в партии власти предложили сместить Нетаньяху

Израиль: в партии власти предложили сместить Нетаньяху


фото: ap
Один из депутатов партии "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Гидеон Саар предложил провести внутрипартийные выборы, в результате которых может быть избран новый лидер партии

Об этом сообщает DW.

"Депутат израильской партии "Ликуд" Гидеон Саар в воскресенье, 24 ноября, предложил провести до 11 декабря выборы главы партии. Они могут привести к смещению с поста лидера партии действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это стало первой официальной попыткой сместить Нетаньяху с поста лидера партии после того, как на этой неделе генпрокурор Израиля выдвинул против него обвинения в коррупции. В частности, против премьера страны расследуют три отдельных дела, в рамках которых его обвиняют в таких противоправных действиях, как мошенничество, злоупотребление доверием и взяточничество.

В то же время лояльные Нетаньяху члены партии, в том числе министр культуры и спорта Мири Регев, сразу отвергли возможность проведения внутрипартийных выборов. Пока неизвестно, сколько из 32 депутатов фракции и трех тысяч членов центрального комитета "Ликуда" могут поддержать призыв к праймериз.

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