Владелец Louis Vitton покупает ювелирную компанию Tiffany за $16,2 млрд

25 ноября, 2019, 11:03

Группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy согласовала покупку американской ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд

Об этом сообщает Reuters.

"Приобретение Tiffany укрепит позиции концерна в сегменте ювелирных изделий и усилит его присутствие на американском рынке", - говорится в совместном заявлении компаний.