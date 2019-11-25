Владелец Louis Vitton покупает ювелирную компанию Tiffany за $16,2 млрд
25 ноября, 2019, 11:03
Группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy согласовала покупку американской ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд
Об этом сообщает Reuters.
"Приобретение Tiffany укрепит позиции концерна в сегменте ювелирных изделий и усилит его присутствие на американском рынке", - говорится в совместном заявлении компаний.
- Напомним, о планах LVMH купить Tiffany стало известно во второй половине октября. Сначала концерн предлагал $14,5 млрд. Однако в Tiffany считали эту сумму недостаточной и предложили поднять цену за акцию до 140 долларов. Примерно на этих условиях в итогк и было заключено соглашение.
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