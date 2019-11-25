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Espreso.tvОбществоВладелец Louis Vitton покупает ювелирную компанию Tiffany за $16,2 млрд

Владелец Louis Vitton покупает ювелирную компанию Tiffany за $16,2 млрд


фото: reuters
Группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy согласовала покупку американской ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд

Об этом сообщает Reuters.

"Приобретение Tiffany укрепит позиции концерна в сегменте ювелирных изделий и усилит его присутствие на американском рынке", - говорится в совместном заявлении компаний.

  • Напомним, о планах LVMH купить Tiffany стало известно во второй половине октября. Сначала концерн предлагал $14,5 млрд. Однако в Tiffany считали эту сумму недостаточной и предложили поднять цену за акцию до 140 долларов. Примерно на этих условиях в итогк и было заключено соглашение.
 
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