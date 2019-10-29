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Espreso.tvОбществоLouis Vuitton может поглотить Tiffany: соглашение оценивают в $14,5 млрд

Louis Vuitton может поглотить Tiffany: соглашение оценивают в $14,5 млрд


фото: fortune
Французский холдинг LVMH по производству предметов роскоши о рассчитывает на поглощение международной компании Tiffany

Об этом пишет BBC.

Компании подтвердили, что соответствующее предложение поступило в совет директоров Tiffany. LVMH предложила выкупить пакет ювелирной компании по цене 120 долларов за акцию, таким образом оценив стоимость сделки в $14,5 млрд.

Факт предложения и цену подтвердили обе компании. LVMH в лаконичном пресс-релизе заявила, что вела предварительные переговоры с Tiffany. Ювелирная компания подтвердила получение "одностороннего предложения, которое ни к чему не обязывает".

После новостей о предложении акции ювелирной компании поднялись в цене на 31%.

Отметим, холдингу LVMH принадлежат 75 брендов, среди которых Louis Vuitton, Hennesy, Christian Dior, Givenchy, Bulgari, Kenzo, Tag Heuer, Dom Perignon и Moet & Chandon. Владелец и президент группы Бернар Арно - самый богатый человек Франции.

Если сделка состоится, то она будет крупнейшей в истории группы.

Компания Tiffany основана в 1837 году ювелиром Чарльзом Тиффани и прославилась после выхода фильма 1961-го года "Завтрак у Тиффани" по новелле Трумана Капоте с Одри Хепберн в главной роли.

 
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