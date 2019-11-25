Украина направила Газпрому два проекта договора о транзите газа
Он отметил, что очень большой объем газа в европейских ПХГ принадлежит Газпрому - это может быть поводом для спекуляций на цене. В то же время Украина находится в диалоге с европейскими партнерами, чтобы обеспечить новый транзитный контракт.
"Непростая задача, в которой мы находимся, - это трехсторонние переговоры по транзиту газа. Этот вопрос связан с завершением анбандлинга Нафтогаза. Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку", - отметил Оржель.
По его словам, Украина придерживается графика по анбандлингу.
"Мы не сбиваемся с графика... Вступил в силу закон об анбандлинге, есть одобрение от НКРЭКУ решения о сертификации (оператора ГТС Украины, - ред.) Далее - приняты соответствующие решения на уровне правительства. В эту пятницу мы уже получили предварительную сертификацию у украинского регулятора. Документы уже переданы в Энергетическое сообщество. Думаю, что до 26 декабря мы получим полностью сертифицированного оператора", - убежден министр.
- В НАК "Нафтогаз Украины" готовы получить долг Газпрома по решениям Стокгольмского арбитража, который сейчас составляет примерно $3 млрд в виде газа, который Газпром может поставлять напрямую в Украину.
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