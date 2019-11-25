Украина направила Газпрому два проекта договора о транзите газа

Он отметил, что очень большой объем газа в европейских ПХГ принадлежит Газпрому - это может быть поводом для спекуляций на цене. В то же время Украина находится в диалоге с европейскими партнерами, чтобы обеспечить новый транзитный контракт.

"Непростая задача, в которой мы находимся, - это трехсторонние переговоры по транзиту газа. Этот вопрос связан с завершением анбандлинга Нафтогаза. Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку", - отметил Оржель.

По его словам, Украина придерживается графика по анбандлингу.

"Мы не сбиваемся с графика... Вступил в силу закон об анбандлинге, есть одобрение от НКРЭКУ решения о сертификации (оператора ГТС Украины, - ред.) Далее - приняты соответствующие решения на уровне правительства. В эту пятницу мы уже получили предварительную сертификацию у украинского регулятора. Документы уже переданы в Энергетическое сообщество. Думаю, что до 26 декабря мы получим полностью сертифицированного оператора", - убежден министр.