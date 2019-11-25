Украина готова получить $3 млрд долга от Газпрома после победы в Стокгольме в виде газа - Нафтогаз

25 ноября, 2019, 13:53

В НАК "Нафтогаз Украины" готовы получить долг Газпрома по решениям Стокгольмского арбитража, который сейчас составляет примерно $3 млрд в виде газа, который Газпром может поставлять напрямую в Украину

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в заявлении по поводу официального ответа компании на предложение Газпрома о продлении транзита газа в Европу через Украину.

В частности, Витренко отметил, что Нафтогаз готов обсуждать с Газпромом только по поводу способа погашения российской компанией задолженности по решениям Стокгольмского арбитража, а также о сроках ее погашения.

"Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг из-за поставок газа, мы готовы рассмотреть такое предложение. Добавлю, что в арбитражах мы преимущественно захищаемся от исков Газпрома, и даже когда мы подаем иски с нашей стороны, то это иски о компенсации убытков от действий Газпрома, в частности из-за невыполнения Газпромом своих контрактных обязательств ", - сообщил Витренко.

Он добавил, что штрафы, которые на Газпром наложил Антимонопольный комитет Украины (примерно $ 7 млрд), а также расследование против Газпрома в антимонопольных органах ЕС не может быть предметом переговоров о транзите.

"Если суммировать, пока мы не видим законных оснований для того, чтобы не был заключен новый контракт на транзит газа через Украину по европейским правилам, и мы выражаем свою готовность добросовестно над этим работать со своей стороны", - отметил Витренко.