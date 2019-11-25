Украина готова получить $3 млрд долга от Газпрома после победы в Стокгольме в виде газа - Нафтогаз
Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в заявлении по поводу официального ответа компании на предложение Газпрома о продлении транзита газа в Европу через Украину.
В частности, Витренко отметил, что Нафтогаз готов обсуждать с Газпромом только по поводу способа погашения российской компанией задолженности по решениям Стокгольмского арбитража, а также о сроках ее погашения.
"Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг из-за поставок газа, мы готовы рассмотреть такое предложение. Добавлю, что в арбитражах мы преимущественно захищаемся от исков Газпрома, и даже когда мы подаем иски с нашей стороны, то это иски о компенсации убытков от действий Газпрома, в частности из-за невыполнения Газпромом своих контрактных обязательств ", - сообщил Витренко.
Он добавил, что штрафы, которые на Газпром наложил Антимонопольный комитет Украины (примерно $ 7 млрд), а также расследование против Газпрома в антимонопольных органах ЕС не может быть предметом переговоров о транзите.
"Если суммировать, пока мы не видим законных оснований для того, чтобы не был заключен новый контракт на транзит газа через Украину по европейским правилам, и мы выражаем свою готовность добросовестно над этим работать со своей стороны", - отметил Витренко.
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Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 декабря 2019 российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
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Европейская сторона предложила модель, согласно которой Украина и Россия подпишут договор о транспортировке газа.
- Ранее сообщалось, что Газпром предложил Нафтогазу продолжить действующий контракт на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год, но отказаться от требований в международном арбитраже, отмені штрафа от АМКУ и отзыва ходатайства в Еврокомиссию о расследовании против российской компании.
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