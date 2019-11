Синоптик предупредила об осадках и потеплении

25 ноября, 2019, 13:05

В среду, 27 ноября, в Украине ожидается изменение метеорологической ситуации

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"В среду ожидается явное изменение синоптической ситуации. Когда из Греции через Турцию и Черное море на нас прыгнет циклон. Может, радоваться и особо нечему, потому что все же - осложнение погоды, однако этот циклон, наконец, сдвинет длительный диктат яростно-холодного антициклона восточного происхождения и запихнет его подальше ", - рассказала Диденко.

В результате действия циклона в Украине начнется потепление, а на юге, востоке и во многих центральных областях появятся осадки - преимущественно дождь, однако возможен и мокрый снег.

Ночью во вторник, 26 ноября, в Украине будет -1 ...- 8 ° C, на в южных и западных областях - около 0 ° C. Днем во вторник в большинстве областей ожидается 0 ... + 5 ° C, на севере страны - от -2 ... + 2 ° C. Ветер будет юго-восточного и восточного направлений со скоростью 5-10 м / с, в Запорожской и Донецкой областях порывы могут достигать штормовых значений - до 15-22 м / с. Осадков во вторник в Украине не предвидится.

В Киеве 26 ноября будет сухо и еще холодно. Ночью -4 ...- 6 ° C, днем во вторник около 0 ° C.

27-28 ноября начнется постепенное потепление и увеличение осадков.