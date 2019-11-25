 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСиноптик предупредила об осадках и потеплении

Синоптик предупредила об осадках и потеплении

В среду, 27 ноября, в Украине ожидается изменение метеорологической ситуации

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"В среду ожидается явное изменение синоптической ситуации. Когда из Греции через Турцию и Черное море на нас прыгнет циклон. Может, радоваться и особо нечему, потому что все же - осложнение погоды, однако этот циклон, наконец, сдвинет длительный диктат яростно-холодного антициклона восточного происхождения и запихнет его подальше ", - рассказала Диденко.

В результате действия циклона в Украине начнется потепление, а на юге, востоке и во многих центральных областях появятся осадки - преимущественно дождь, однако возможен и мокрый снег.

Ночью во вторник, 26 ноября, в Украине будет -1 ...- 8 ° C, на в южных и западных областях - около 0 ° C. Днем во вторник в большинстве областей ожидается 0 ... + 5 ° C, на севере страны - от -2 ... + 2 ° C. Ветер будет юго-восточного и восточного направлений со скоростью 5-10 м / с, в Запорожской и Донецкой областях порывы могут достигать штормовых значений - до 15-22 м / с. Осадков во вторник в Украине не предвидится.

В Киеве 26 ноября будет сухо и еще холодно. Ночью -4 ...- 6 ° C, днем во вторник около 0 ° C.

27-28 ноября начнется постепенное потепление и увеличение осадков.

 

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

25 ноября, 2019 понедельник

24 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать