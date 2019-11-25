Туман и гололед: ГСЧС предупредила об ухудшении погодных условий в западных областях
25 ноября, 2019, 10:49
В понедельник, 25 ноября, в большинстве западных областей дороги покрыл гололед, а видимость ухудшил туман
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В большинстве западных областей гололед, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала о действии антициклона Quincу, который мешает теплым воздушным массам попасть в Центральной Украине.
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